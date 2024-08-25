Трое свидетелей подтвердили, что замминистра обороны Иванов брал взятки

Трое свидетелей подтвердили в суде причастность бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Об этом сообщается в постановлении суда.
«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. В документе также заявлено о продлении меры пресечения в отношении Иванова и его предполагаемых соучастников. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Иванов отрицает свою причастность к преступлениям и заявляет о готовности дать показания для доказательства своей невиновности. В рамках расследования были арестованы счета и активы всех обвиняемых.
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