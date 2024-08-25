Трое свидетелей подтвердили, что замминистра обороны Иванов брал взятки

ТАСС: три человека подтвердили, что экс-замглавы МО РФ Тимур Иванов брал взятки
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Суд продлил меру пресечения экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова
Суд продлил меру пресечения экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Трое свидетелей подтвердили в суде причастность бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. В документе также заявлено о продлении меры пресечения в отношении Иванова и его предполагаемых соучастников. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Иванов отрицает свою причастность к преступлениям и заявляет о готовности дать показания для доказательства своей невиновности. В рамках расследования были арестованы счета и активы всех обвиняемых.

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Трое свидетелей подтвердили в суде причастность бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова к коррупционным преступлениям. Об этом сообщается в постановлении суда. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС. В документе также заявлено о продлении меры пресечения в отношении Иванова и его предполагаемых соучастников. Суд отметил, что свидетельские показания подтверждают вину третьего фигуранта дела, Александра Фомина, в даче взятки. Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Иванов отрицает свою причастность к преступлениям и заявляет о готовности дать показания для доказательства своей невиновности. В рамках расследования были арестованы счета и активы всех обвиняемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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