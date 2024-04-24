Замминистра обороны РФ Иванов не признал свою вину в деле о взятке

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванов (на фото) не признал вину в деле о получении взятке Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал свою вину в деле о получении взятки в особо крупном размере. Сумма ущерба по этому делу не уточняется. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Иванов не признал вину в получении взятки», — передает telegram-канал. Сумма ущерба по делу не уточняется, она еще устанавливается следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Иванов был задержан на рабочем месте.

Ранее Иванова отправили в СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года. Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела — Сергей Бородин, ему назначили такой же срок ареста.

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признал свою вину в деле о получении взятки в особо крупном размере. Сумма ущерба по этому делу не уточняется. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Иванов не признал вину в получении взятки», — передает telegram-канал. Сумма ущерба по делу не уточняется, она еще устанавливается следствием. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Иванов был задержан на рабочем месте. Ранее Иванова отправили в СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 июня 2024 года. Вместе с ним был арестован еще один фигурант дела — Сергей Бородин, ему назначили такой же срок ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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