Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

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Судебный процесс над Эваном Гершковичем. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
Суд на законных основаниях арестовал счета в банках Тимура Иванова и его родителей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Суд законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи, говорится в официальных судебных документах. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

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«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого», — передает РИА Новости информацию из документа. Отмечается, что суд признал арест разных счетов в российских банках законным. Также защита бывшего заместителя министра обороны отметила, что было арестовано имущество не только Иванова, но и его родителей.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Свидетели дали для суда и следствия показания, которые подтверждают факт виновности экс-замминистра обороны РФ. Кроме того, сам Иванов отрицает свою причастность к преступлению.

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Суд законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи, говорится в официальных судебных документах. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. «Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого», — передает РИА Новости информацию из документа. Отмечается, что суд признал арест разных счетов в российских банках законным. Также защита бывшего заместителя министра обороны отметила, что было арестовано имущество не только Иванова, но и его родителей. Ранее сообщалось, что Тимур Иванов был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Свидетели дали для суда и следствия показания, которые подтверждают факт виновности экс-замминистра обороны РФ. Кроме того, сам Иванов отрицает свою причастность к преступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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