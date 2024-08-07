Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

Суд законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи, говорится в официальных судебных документах. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции.
«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого», — передает РИА Новости информацию из документа. Отмечается, что суд признал арест разных счетов в российских банках законным. Также защита бывшего заместителя министра обороны отметила, что было арестовано имущество не только Иванова, но и его родителей.
Ранее сообщалось, что Тимур Иванов был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Свидетели дали для суда и следствия показания, которые подтверждают факт виновности экс-замминистра обороны РФ. Кроме того, сам Иванов отрицает свою причастность к преступлению.
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