Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

07 августа 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Суд законно арестовал четыре счета в банке экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи, говорится в официальных судебных документах. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела о коррупции. «Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого», — передает РИА Новости информацию из документа. Отмечается, что суд признал арест разных счетов в российских банках законным. Также защита бывшего заместителя министра обороны отметила, что было арестовано имущество не только Иванова, но и его родителей. Ранее сообщалось, что Тимур Иванов был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Свидетели дали для суда и следствия показания, которые подтверждают факт виновности экс-замминистра обороны РФ. Кроме того, сам Иванов отрицает свою причастность к преступлению.