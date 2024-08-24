Югорчанин "выловил" рыбу в огромной луже на дороге
Житель Лангепаса решил нетривиальным способом пожаловаться мэрии города на состояние дорог. Он опубликовал шуточное видео, где стоит с удочкой в огромной луже на проезжей части и достает рыбу.
«Житель Лангепаса устроил в огромной луже рыбалку. Таким образом он напомнил администрации, что пора исполнять обещание по отсыпке дороги в 4а микрорайоне», — написано под видео в группе «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте».
С ним рядом стоит ребенок. Он тоже держит в руках удочку, но жалуется, что не клюет.
URA.RU отправило запрос в мэрию Лангепаса. Ответ ожидается.
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