24 августа 2024
23 августа 2024

Житель ХМАО устроил рыбалку в огромной луже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин "выловил" рыбу в огромной луже на дороге
Югорчанин "выловил" рыбу в огромной луже на дороге Фото:

Житель Лангепаса решил нетривиальным способом пожаловаться мэрии города на состояние дорог. Он опубликовал шуточное видео, где стоит с удочкой в огромной луже на проезжей части и достает рыбу.

«Житель Лангепаса устроил в огромной луже рыбалку. Таким образом он напомнил администрации, что пора исполнять обещание по отсыпке дороги в 4а микрорайоне», — написано под видео в группе «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте».

С ним рядом стоит ребенок. Он тоже держит в руках удочку, но жалуется, что не клюет.

URA.RU отправило запрос в мэрию Лангепаса. Ответ ожидается.

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Житель Лангепаса решил нетривиальным способом пожаловаться мэрии города на состояние дорог. Он опубликовал шуточное видео, где стоит с удочкой в огромной луже на проезжей части и достает рыбу. «Житель Лангепаса устроил в огромной луже рыбалку. Таким образом он напомнил администрации, что пора исполнять обещание по отсыпке дороги в 4а микрорайоне», — написано под видео в группе «Наш Юганск» соцсети «ВКонтакте». С ним рядом стоит ребенок. Он тоже держит в руках удочку, но жалуется, что не клюет. URA.RU отправило запрос в мэрию Лангепаса. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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