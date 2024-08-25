«Русский — значит опасный»: Медведев прокомментировал арест Дурова

Медведев: Дуров для врагов России опасный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев заявил, что Дурову не нужно было уезжать из РФ, потому что для недружественных стран он считается опасным из-за национальности Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у основателя Telegram Павла Дурова будут серьезные проблемы в любой стране мира, потому что он не хотел сотрудничать с правоохранителями. Медведев добавил, что после этого он уехал из России, получил гражданство дугой страны и хотел стать гениальным «человеком мира», но среди недружественных для РФ стран Павел Дуров считается опасным, потому что он русский.

«Для всех наших общих теперь врагов он [Дуров] русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не [американский предприниматель Илон] Маск и не [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал в своем telegram-канале Медведев.

Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. В связи с этим лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. заявил, что страна показал свое «тираническое лицо» таким способом, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у основателя Telegram Павла Дурова будут серьезные проблемы в любой стране мира, потому что он не хотел сотрудничать с правоохранителями. Медведев добавил, что после этого он уехал из России, получил гражданство дугой страны и хотел стать гениальным «человеком мира», но среди недружественных для РФ стран Павел Дуров считается опасным, потому что он русский. «Для всех наших общих теперь врагов он [Дуров] русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не [американский предприниматель Илон] Маск и не [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал в своем telegram-канале Медведев. Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. В связи с этим лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. заявил, что страна показал свое «тираническое лицо» таким способом, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...