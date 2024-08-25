«Русский — значит опасный»: Медведев прокомментировал арест Дурова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у основателя Telegram Павла Дурова будут серьезные проблемы в любой стране мира, потому что он не хотел сотрудничать с правоохранителями. Медведев добавил, что после этого он уехал из России, получил гражданство дугой страны и хотел стать гениальным «человеком мира», но среди недружественных для РФ стран Павел Дуров считается опасным, потому что он русский.
«Для всех наших общих теперь врагов он [Дуров] русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не [американский предприниматель Илон] Маск и не [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал в своем
Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. В связи с этим лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. заявил, что страна показал свое «тираническое лицо» таким способом, передает RT.
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