24 августа 2024
23 августа 2024

Челябинка получила маткапитал на неродившегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Жительница Кыштыма незаконно оформила маткапитал Фото:

Жительница Кыштыма (Челябинская область) незаконно получила материнский капитал и социальную выплату на неродившегося ребенка. Факт противоправной деятельности выявили местные оперативники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области

«Оперативниками МВД России „Кыштымский“ установлено, что 36-летняя местная жительница в 2015 и 2020 годах предъявила ложные сведения о рождении ребенка, с целью получения средств материнского капитала. В 2023 году она предоставила заявления о получении пособия в связи с рождением ребенка на оплату строительства и реконструкцию дома», — отметили в пресс-службе ведомства.

В результате были похищены бюджетные средства регионального минсоца на сумму свыше 1,3 млн рублей. Деньгами дама распорядилась по своему усмотрению. Женщине грозит до шести лет заключения по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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Жительница Кыштыма (Челябинская область) незаконно получила материнский капитал и социальную выплату на неродившегося ребенка. Факт противоправной деятельности выявили местные оперативники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области «Оперативниками МВД России „Кыштымский“ установлено, что 36-летняя местная жительница в 2015 и 2020 годах предъявила ложные сведения о рождении ребенка, с целью получения средств материнского капитала. В 2023 году она предоставила заявления о получении пособия в связи с рождением ребенка на оплату строительства и реконструкцию дома», — отметили в пресс-службе ведомства. В результате были похищены бюджетные средства регионального минсоца на сумму свыше 1,3 млн рублей. Деньгами дама распорядилась по своему усмотрению. Женщине грозит до шести лет заключения по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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