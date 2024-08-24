Челябинка получила маткапитал на неродившегося ребенка

Жительница Кыштыма (Челябинская область) незаконно получила материнский капитал и социальную выплату на неродившегося ребенка. Факт противоправной деятельности выявили местные оперативники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области
«Оперативниками МВД России „Кыштымский“ установлено, что 36-летняя местная жительница в 2015 и 2020 годах предъявила ложные сведения о рождении ребенка, с целью получения средств материнского капитала. В 2023 году она предоставила заявления о получении пособия в связи с рождением ребенка на оплату строительства и реконструкцию дома», — отметили в пресс-службе ведомства.
В результате были похищены бюджетные средства регионального минсоца на сумму свыше 1,3 млн рублей. Деньгами дама распорядилась по своему усмотрению. Женщине грозит до шести лет заключения по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
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