24 августа 2024

На окраине Екатеринбурга заметили снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег появился на фестивале экстрима (архивное фото)
Снег появился на фестивале экстрима (архивное фото) Фото:

На Уктусе в Екатеринбурге посреди августа появился снег. Его заметили очевидцы на фестивале экстрима. 

«А на Уктусе уже снег. Правда, это снег сделанный человеком, чтобы скучающие по зиме любители сноуборда могли уже сейчас совершить ряд трюков», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». По словам организаторов «Экстрим-Феста», за лучшие трюки полагаются денежные призы.

Снег можно взять в руки
Снег можно взять в руки
Фото:
Сноубордисты исполняют трюки даже летом
Сноубордисты исполняют трюки даже летом
Фото:
За лучшие трюки полагаются призы
За лучшие трюки полагаются призы
Фото:

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На Уктусе в Екатеринбурге посреди августа появился снег. Его заметили очевидцы на фестивале экстрима.  «А на Уктусе уже снег. Правда, это снег сделанный человеком, чтобы скучающие по зиме любители сноуборда могли уже сейчас совершить ряд трюков», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». По словам организаторов «Экстрим-Феста», за лучшие трюки полагаются денежные призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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