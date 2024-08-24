Снег появился на фестивале экстрима (архивное фото)
На Уктусе в Екатеринбурге посреди августа появился снег. Его заметили очевидцы на фестивале экстрима.
«А на Уктусе уже снег. Правда, это снег сделанный человеком, чтобы скучающие по зиме любители сноуборда могли уже сейчас совершить ряд трюков», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». По словам организаторов «Экстрим-Феста», за лучшие трюки полагаются денежные призы.
Снег можно взять в руки
Сноубордисты исполняют трюки даже летом
За лучшие трюки полагаются призы
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