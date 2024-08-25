Российские войска уничтожили пункт временной дислокации наемников

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, stock
В уничтожении места дислокации наемников была задействована артиллерия Фото:

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

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Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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