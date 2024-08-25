Армия и оружие Российские войска уничтожили пункт временной дислокации наемников 25 августа 2024 в 15:18 Размер текста - 17 + В уничтожении места дислокации наемников была задействована артиллерия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям