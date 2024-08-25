Российские войска уничтожили пункт временной дислокации наемников

В уничтожении места дислокации наемников была задействована артиллерия
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что в ликвидации цели были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.