В Миассе (Челябинская область) во дворе дома на детской площадке один из детей начал гоняться за девочкой, угрожая ей предметом, походим на нож. Происшествие попало на камеру домофона.
«Оставьте меня! Оставьте меня!» — кричит убегающая испуганная девочка на видео. Оно опубликовано в группе «Инцидент Миасс» в социальной сети в «ВКонтакте».
Преследование ребенка остановил проезжающий водитель. Он сделал мальчику замечание и попросил девочку пойти домой. В полиции Миасса сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку случившегося на улице Орловской, 34. Правоохранители пытаются установить личности несовершеннолетних, попавших на видео.
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