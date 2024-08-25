Врач рассказала, как избежать осеннего авитаминоза

Осенний период часто сопровождается снижением иммунитета и развитием авитаминоза, что повышает риск простудных заболеваний. Заведующая отделением, врач-физиотерапевт, невролог, иглорефлексотерапевт «Санатория Дон» Марина Казьмина поделилась рекомендациями о том, какие витамины важно включать в рацион для поддержания здоровья в осенний период. Так, по ее словам, ягоды, сыр, грибы и яйца восполнят уровень витаминов в организме. О том, как избежать осеннего авитаминоза — в материале URA.RU.
Витамин C для укрепления защитных функций
Аскорбиновая кислота, известная как витамин C, играет ключевую роль в укреплении иммунной системы и защите от инфекций. Казьмина выделяет цитрусовые, киви, красный перец, клубнику и брокколи как продукты, обогащенные этим витамином, передает газета «Известия».
Витамин D для здоровья щитовидной железы
Осенью особенно актуален витамин D, который способствует нормализации работы щитовидной железы и борьбе с патогенными микроорганизмами. Врач советует употреблять в пищу лосось, печень трески, тунец, говяжью печень, яичный желток, сыр и некоторые виды грибов, поскольку эти продукты являются источниками природного витамина D.
Витамин А и E для защиты и восстановления клеток
Витамин А необходим для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек, а витамин E обладает антиоксидантными свойствами. Специалист отмечает морковь, сладкий картофель, шпинат и тыкву как богатые источники витамина А, а орехи, семена и растительные масла — как хорошие поставщики витамина E.
Витамины группы B для поддержания общего здоровья
Витамины группы B играют значительную роль в регуляции нервной системы, иммунной функции и поддержании гормонального баланса. Марина Казьмина рекомендует обратить внимание на бобовые, орехи, цветную капусту, брокколи, яичные желтки, кунжут, семена подсолнечника, морскую рыбу, цитрусовые, молочные продукты, индейку и грибы для их дополнения в рационе.
Омега-3 для сердца и сосудов
Омега-3 жирные кислоты важны для контроля уровня холестерина и поддержания сердечно-сосудистой системы. Врач подчеркивает значение жирной морской рыбы, морских водорослей, а также растительных масел и семян льна, чиа и грецких орехов как источников этих полезных жиров.
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