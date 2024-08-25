Юморист Николай Бандурин попал в больницу из-за проблем с сердцем

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Николай Бандурин сообщил, что находится в медицинском центре
Николай Бандурин сообщил, что находится в медицинском центре Фото:

Известный актер и юморист Николай Бандурин находится под наблюдением в медицинском центре, где его состояние было стабилизировано. Об этом артист рассказал корреспондентам.

«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально», — сказал Бандурин в беседе с РИА Новости. 

Ранее telegram-канал 112 написал, что Бандурина госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артист вызвал врачей, которые диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Бандурину предстоит ряд обследований. 

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Известный актер и юморист Николай Бандурин находится под наблюдением в медицинском центре, где его состояние было стабилизировано. Об этом артист рассказал корреспондентам. «Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально», — сказал Бандурин в беседе с РИА Новости.  Ранее telegram-канал 112 написал, что Бандурина госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артист вызвал врачей, которые диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Бандурину предстоит ряд обследований. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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