Юморист Николай Бандурин попал в больницу из-за проблем с сердцем

Николай Бандурин сообщил, что находится в медицинском центре
Известный актер и юморист Николай Бандурин находится под наблюдением в медицинском центре, где его состояние было стабилизировано. Об этом артист рассказал корреспондентам.
«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально», — сказал Бандурин в беседе с РИА Новости.
Ранее telegram-канал 112 написал, что Бандурина госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артист вызвал врачей, которые диагностировали у него нарушение сердечного ритма. Бандурину предстоит ряд обследований.
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