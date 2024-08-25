Свердловский суд рассмотрит жалобы семьи Аристовых на национализацию «Арианта»

Арбитражный суд Уральского округа принял к производству кассационные жалобы бизнесмена Александра Аристова и членов его семьи на национализацию холдинга «Ариант». Аристовы и Кретовы также обжалуют решение о взыскании с них 105 млрд рублей.
«Принять кассационную жалобу Аристова Александра Михайловича и Аристовой Людмилы Васильевны к производству Арбитражного суда Уральского округа. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы назначить на 26 сентября 2024 года», — говорится в документах из картотеки дел. Одновременно будет рассмотрена кассационная жалоба зятя Александра Аристова Александра Кретова и группы компаний «Ариант».
На этом же заседании рассмотрят жалобы бывших деловых партнеров Аристовых, Антиповых. Заявления подали Юрий Антипов, его сын Михаил, а также компания «Эталон», которая принадлежит семье бизнесмена. С Антиповых, как и с Аристовых, взыскивают 105 млрд рублей, и они оспаривают это решение.
До 2021 года у Аристовых и Антиповых был совместный бизнес. После раздела активов Аристовым достались предприятия по производству продуктов и напитков. Антиповы получили Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и заводы, входящие в холдинг ЧЭМК. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ принял решение о передаче активов ЧЭМК государству. По мнению надзорного ведомства, приватизация комбината в девяностых годах была проведена с нарушениями.
В апреле по требованию Генпрокуратуры РФ был национализирован «Ариант». Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. 105 млрд рублей с Аристовых и Антиповых взыскивают как убытки, нанесенные государству. Семья Аристовых пожаловались помощнику президента Алексею Дюмину на то, что новые управляющие «Арианта», представители Россельхозбанка (РСХБ), разрушают бизнес. В РСХБ обвинения опровергают.
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