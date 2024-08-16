«Ариант» пожаловался Дюмину на уничтожение национализированных активов

Собственники «Арианта» просят пересмотреть итоги национализации компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству

Экс-владелец национализированных компаний «Кубань-Вино» и «Ариант» челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину на осознанное разрушение бизнеса новым управляющим. В Россельхозбанка (РСХБ) получившем активы, эти обвинения опровергают.

«Группа „Ариант“ обратилась к Дюмину с просьбой обратить внимание на судебное дело о национализации ее активов. Бывшие собственники пожаловались на пропуск срока исковой давности, который Арбитражный суд Челябинской области отказался учесть при вынесении решения о национализации. В письме также говорится, что „РСХБ-Финанс“ не проявляет заинтересованности в сохранении активов, что приводит к уменьшению поголовья скота и сокращению производства», — пишет РБК, ссылаясь на содержание письма.

При этом авторы жалобы обращают внимание на итог схожего процесса по национализации 55% завода «Исеть», принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. 25 июня этого года Верховный суд отменил все судебные акты по этому делу. Одним из оснований послужил именно пропуск сроков исковой давности.

В пресс-службе Россельхозбанка заявили РБК, что представленная в письме информация не соответствует действительности. Профессиональные кадры на всех предприятиях сохранены, а коллектив компании вырос на 154 человека, уточнили там. При этом производственные показатели «Ариант», растут, заявили в финансовой организации.

ГК «Ариант» было учредителем таких активов как агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ эти активы решением арбитражного суда Челябинской области перешли в собственность Росимущества. Решением этого же суда с Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскано 105 млрд рублей.