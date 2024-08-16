16 августа 2024

«Ариант» пожаловался Дюмину на уничтожение национализированных активов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Собственники «Арианта» просят пересмотреть итоги национализации компании Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Экс-владелец национализированных компаний «Кубань-Вино» и «Ариант» челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину на осознанное разрушение бизнеса новым управляющим. В Россельхозбанка (РСХБ) получившем активы, эти обвинения опровергают.

«Группа „Ариант“ обратилась к Дюмину с просьбой обратить внимание на судебное дело о национализации ее активов. Бывшие собственники пожаловались на пропуск срока исковой давности, который Арбитражный суд Челябинской области отказался учесть при вынесении решения о национализации. В письме также говорится, что „РСХБ-Финанс“ не проявляет заинтересованности в сохранении активов, что приводит к уменьшению поголовья скота и сокращению производства», — пишет РБК, ссылаясь на содержание письма.

При этом авторы жалобы обращают внимание на итог схожего процесса по национализации 55% завода «Исеть», принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. 25 июня этого года Верховный суд отменил все судебные акты по этому делу. Одним из оснований послужил именно пропуск сроков исковой давности.

В пресс-службе Россельхозбанка заявили РБК, что представленная в письме информация не соответствует действительности. Профессиональные кадры на всех предприятиях сохранены, а коллектив компании вырос на 154 человека, уточнили там. При этом производственные показатели «Ариант», растут, заявили в финансовой организации.

ГК «Ариант» было учредителем таких активов как агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ эти активы решением арбитражного суда Челябинской области перешли в собственность Росимущества. Решением этого же суда с Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскано 105 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-владелец национализированных компаний «Кубань-Вино» и «Ариант» челябинский бизнесмен Александр Аристов и семья его дочери Елены Кретовой пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину на осознанное разрушение бизнеса новым управляющим. В Россельхозбанка (РСХБ) получившем активы, эти обвинения опровергают. «Группа „Ариант“ обратилась к Дюмину с просьбой обратить внимание на судебное дело о национализации ее активов. Бывшие собственники пожаловались на пропуск срока исковой давности, который Арбитражный суд Челябинской области отказался учесть при вынесении решения о национализации. В письме также говорится, что „РСХБ-Финанс“ не проявляет заинтересованности в сохранении активов, что приводит к уменьшению поголовья скота и сокращению производства», — пишет РБК, ссылаясь на содержание письма. При этом авторы жалобы обращают внимание на итог схожего процесса по национализации 55% завода «Исеть», принадлежавшего бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. 25 июня этого года Верховный суд отменил все судебные акты по этому делу. Одним из оснований послужил именно пропуск сроков исковой давности. В пресс-службе Россельхозбанка заявили РБК, что представленная в письме информация не соответствует действительности. Профессиональные кадры на всех предприятиях сохранены, а коллектив компании вырос на 154 человека, уточнили там. При этом производственные показатели «Ариант», растут, заявили в финансовой организации. ГК «Ариант» было учредителем таких активов как агрофирма «Южная», производящие вина «Центр пищевой индустрии — Ариант» и «Кубань-Вино», а также свиноводческая агрофирма «Ариант». В апреле 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ эти активы решением арбитражного суда Челябинской области перешли в собственность Росимущества. Решением этого же суда с Аристовых и Кретовых, а также с их бывших деловых партнеров Антиповых взыскано 105 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...