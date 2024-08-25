25 августа 2024

Зеленский раскрыл замысел Киева относительно вторжения под Курском

Зеленский признал атаку ВСУ под Курском частью военно-дипломатической операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский выдвинул новое объяснение действий ВСУ под Курском
Зеленский выдвинул новое объяснение действий ВСУ под Курском Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции», — приводит слова Зеленского МК.RU. Само заявление украинский лидер сделал в интервью с индийскими СМИ. В дополнение к этому президент отметил, что все действия украинского руководства направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Ранее, во время празднования Дня независимости Украины, Зеленский говорил, что атака на Курскую область не предназначалась для укрепления переговорных позиций Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заметил, что украинский лидер не решился бы на подобную атаку без поддержки Запада.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В атаке участвовали украинские солдаты, танки и боевые бронированные машины. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной силы противника. Бои ведутся до сих пор, об обстановке под Курском — в сюжете URA.RU.

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ВСУ вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции», — приводит слова Зеленского МК.RU. Само заявление украинский лидер сделал в интервью с индийскими СМИ. В дополнение к этому президент отметил, что все действия украинского руководства направлены на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». Ранее, во время празднования Дня независимости Украины, Зеленский говорил, что атака на Курскую область не предназначалась для укрепления переговорных позиций Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заметил, что украинский лидер не решился бы на подобную атаку без поддержки Запада. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В атаке участвовали украинские солдаты, танки и боевые бронированные машины. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной силы противника. Бои ведутся до сих пор, об обстановке под Курском — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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