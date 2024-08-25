Mirror: шишка на ноге трехлетней девочки оказалась сигналом опасной опухоли

Mirror: шишка на ноге трехлетней девочки оказалась саркомой

26 августа 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Врачи назвали шишку на ноге ребенка обычной бородавкой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У трехлетней Нанси Элис новообразование на пальце ноги в виде шишки, которую врачи приняли всего лишь за бородавку, оказалась опасной опухолью — саркомой. Об этом рассказала мать девочки Лейла Эванс. «В мае 2021 года Лейла Эванс отвела свою трехлетнюю дочь Нанси Элис к врачу после того, как заметила небольшую шишку у нее на пальце ноги. Врачи сообщили, что опухоль Нанси была всего лишь бородавкой, и заверили, что „беспокоиться не о чем“», — сообщила мама девочки британскому изданию Mirror . Но шишка продолжала расти. В 2023 году, после удаления новообразования, врачи сообщили, что это был десмоидный тип рака (DF), который попадает под категорию саркомы. Редкий тип промежуточной опухоли мягких тканей классифицируется где-то между незлокачественными и злокачественными. Мама Нанси пришла в ужас, когда поняла, что изначально ребенку поставили неверный диагноз. «Это было страшно для всей семьи — она моя малышка, и ей тогда было всего шесть лет», — добавила мама Нанси. В Оксфорде ранее подростку Джасперу Фернису был поставлен диагноз редкой формы саркомы в возрасте 17 лет. Мальчик обнаружил на ноге шишку, напоминающую «большое яйцо». Позднее вскрылось, что новообразование на бедре — это агрессивный рак, сообщили западные СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У трехлетней Нанси Элис новообразование на пальце ноги в виде шишки, которую врачи приняли всего лишь за бородавку, оказалась опасной опухолью — саркомой. Об этом рассказала мать девочки Лейла Эванс. «В мае 2021 года Лейла Эванс отвела свою трехлетнюю дочь Нанси Элис к врачу после того, как заметила небольшую шишку у нее на пальце ноги. Врачи сообщили, что опухоль Нанси была всего лишь бородавкой, и заверили, что „беспокоиться не о чем“», — сообщила мама девочки британскому изданию Mirror. Но шишка продолжала расти. В 2023 году, после удаления новообразования, врачи сообщили, что это был десмоидный тип рака (DF), который попадает под категорию саркомы. Редкий тип промежуточной опухоли мягких тканей классифицируется где-то между незлокачественными и злокачественными. Мама Нанси пришла в ужас, когда поняла, что изначально ребенку поставили неверный диагноз. «Это было страшно для всей семьи — она моя малышка, и ей тогда было всего шесть лет», — добавила мама Нанси. В Оксфорде ранее подростку Джасперу Фернису был поставлен диагноз редкой формы саркомы в возрасте 17 лет. Мальчик обнаружил на ноге шишку, напоминающую «большое яйцо». Позднее вскрылось, что новообразование на бедре — это агрессивный рак, сообщили западные СМИ.