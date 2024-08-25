В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 26 августа прозвучал сигнал тревоги. Людей попросили покинуть здание, но они не знали, куда идти. Никто из сотрудников к ним так и не вышел. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«Минут 15-20 была эта сигнализация. Объявили о том, что обнаружено задымление, всех попросили покинуть здание, но к нам никто из персонала не вышел. Люди не понимают, что делать. Вышли бортпроводники по трапу на улицу…, но нас никто не выпустил. Люди не знали, куда эвакуироваться», — рассказала собеседница.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!