«Люди не знали, куда эвакуироваться»: в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога. Видео

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога

26 августа 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

Пассажиров попросили немедленно покинуть здание (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 26 августа прозвучал сигнал тревоги. Людей попросили покинуть здание, но они не знали, куда идти. Никто из сотрудников к ним так и не вышел. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Минут 15-20 была эта сигнализация. Объявили о том, что обнаружено задымление, всех попросили покинуть здание, но к нам никто из персонала не вышел. Люди не понимают, что делать. Вышли бортпроводники по трапу на улицу…, но нас никто не выпустил. Люди не знали, куда эвакуироваться», — рассказала собеседница. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 26 августа прозвучал сигнал тревоги. Людей попросили покинуть здание, но они не знали, куда идти. Никто из сотрудников к ним так и не вышел. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Минут 15-20 была эта сигнализация. Объявили о том, что обнаружено задымление, всех попросили покинуть здание, но к нам никто из персонала не вышел. Люди не понимают, что делать. Вышли бортпроводники по трапу на улицу…, но нас никто не выпустил. Люди не знали, куда эвакуироваться», — рассказала собеседница. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.