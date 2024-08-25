25 августа 2024
24 августа 2024

«Люди не знали, куда эвакуироваться»: в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога. Видео

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Пассажиров попросили немедленно покинуть здание (фото из архива) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 26 августа прозвучал сигнал тревоги. Людей попросили покинуть здание, но они не знали, куда идти. Никто из сотрудников к ним так и не вышел. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Минут 15-20 была эта сигнализация. Объявили о том, что обнаружено задымление, всех попросили покинуть здание, но к нам никто из персонала не вышел. Люди не понимают, что делать. Вышли бортпроводники по трапу на улицу…, но нас никто не выпустил. Люди не знали, куда эвакуироваться», — рассказала собеседница.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово ночью 26 августа прозвучал сигнал тревоги. Людей попросили покинуть здание, но они не знали, куда идти. Никто из сотрудников к ним так и не вышел. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Минут 15-20 была эта сигнализация. Объявили о том, что обнаружено задымление, всех попросили покинуть здание, но к нам никто из персонала не вышел. Люди не понимают, что делать. Вышли бортпроводники по трапу на улицу…, но нас никто не выпустил. Люди не знали, куда эвакуироваться», — рассказала собеседница. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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