Аптечка, штрафы и страховка для такси: какие изменения ждут водителей с 1 сентября

В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

26 августа 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения Фото: Денис Моргунов С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, касающиеся правил дорожного движения (ПДД). В частности, изменятся требования к размещению на дорогах камер, к составу автомобильных аптечек, а таксистов обяжут иметь дополнительную страховку. Подробности о нововведениях, которые затронут водителей — в материале на URA.RU. Изменения в размещении дорожных камер Одно из ключевых изменений касается мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь их разрешается устанавливать на аварийно-опасных участках, перекрестках с высоким числом ДТП, на пешеходных переходах, а также в зонах весового контроля, в местах запрета стоянки и остановки. Комплексы могут быть установлены также на участках дорог, где проводятся работы по ремонту или реконструкции. Обязательно условие — камеры необходимо демонтировать после проведения работ. Минимальное расстояние между камерами должно составлять не менее одного километра в населенных пунктах и не менее пяти километров на загородных дорогах. Исключение составляют аварийно-опасные участки и перекрестки с высоким числом ДТП. Изменения прописаны в федеральном законе, определяющий условия, которым должны отвечать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также в постановлении правительства РФ от 01.06.2024 № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации». Минимальное расстояние между камерами должно быть не менее километра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Изменения в составе автомобильной аптечки С 1 сентября меняется состав автомобильной аптечки. В нее добавляются дополнительные перевязочные материалы, в частности, эластичные бинты, также два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот и карандаш. В приказе Минздрава отдельно указано, что нынешние аптечки можно использовать до 2027 года, если до этого времени не истечет срок их годности. Обязательное страхование для такси Таксопарки обяжут с 1 сентября в дополнение к полисам ОСАГО оформлять также полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Мера вводится для защиты пассажиров в случае ДТП. Полис предусматривает выплаты до двух миллионов рублей за ущерб здоровью и до 23 тысяч рублей за вред имуществу пассажира. За отсутствие полиса вводятся штрафы от 40 тысяч до одного миллиона рублей. Таксопарки обяжут в дополнение к ОСАГО оформлять также полис ОСГОП Фото: Роман Наумов © URA.RU Увеличение штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам Москвы В Москве штрафы за неуплату проезда по платным дорогам увеличиваются до трех тысяч рублей для легковых автомобилей и до 15 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Штраф будут выписываться только за одно нарушение в сутки, говорится в поправке в КоАП Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, касающиеся правил дорожного движения (ПДД). В частности, изменятся требования к размещению на дорогах камер, к составу автомобильных аптечек, а таксистов обяжут иметь дополнительную страховку. Подробности о нововведениях, которые затронут водителей — в материале на URA.RU. Одно из ключевых изменений касается мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Теперь их разрешается устанавливать на аварийно-опасных участках, перекрестках с высоким числом ДТП, на пешеходных переходах, а также в зонах весового контроля, в местах запрета стоянки и остановки. Комплексы могут быть установлены также на участках дорог, где проводятся работы по ремонту или реконструкции. Обязательно условие — камеры необходимо демонтировать после проведения работ. Минимальное расстояние между камерами должно составлять не менее одного километра в населенных пунктах и не менее пяти километров на загородных дорогах. Исключение составляют аварийно-опасные участки и перекрестки с высоким числом ДТП. Изменения прописаны в федеральном законе, определяющий условия, которым должны отвечать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также в постановлении правительства РФ от 01.06.2024 № 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации». С 1 сентября меняется состав автомобильной аптечки. В нее добавляются дополнительные перевязочные материалы, в частности, эластичные бинты, также два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот и карандаш. В приказе Минздрава отдельно указано, что нынешние аптечки можно использовать до 2027 года, если до этого времени не истечет срок их годности. Таксопарки обяжут с 1 сентября в дополнение к полисам ОСАГО оформлять также полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Мера вводится для защиты пассажиров в случае ДТП. Полис предусматривает выплаты до двух миллионов рублей за ущерб здоровью и до 23 тысяч рублей за вред имуществу пассажира. За отсутствие полиса вводятся штрафы от 40 тысяч до одного миллиона рублей. В Москве штрафы за неуплату проезда по платным дорогам увеличиваются до трех тысяч рублей для легковых автомобилей и до 15 тысяч рублей для грузовиков и автобусов. Штраф будут выписываться только за одно нарушение в сутки, говорится в поправке в КоАП Москвы.