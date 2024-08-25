Курганцы насобирали целый бак груздей недалеко от города. Фото

Курганцы похвастались урожаем грибов
Недалеко от Кургана местные жители насобирали в ходе прогулки по лесу бачок отличных груздей. Об этом грибники рассказали в соцсети.
«Прогулялись по лесу возле Барабы. Насобирали бак белых груздей», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике сообщество грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее любители «тихой охоты» насобирали белые грибы в Кетовском округе недалеко от Кургана и очень удивились, что все они оказались червивыми. По словам жителей, в этом районе почва в лесах стала сырой из-за частых дождей.
Грузди насобирали курганцы недалеко от Барабы
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