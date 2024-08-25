25 августа 2024
24 августа 2024

Курганцы насобирали целый бак груздей недалеко от города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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подгруздок. stock, грузди, гриб, stock, подгруздок
Курганцы похвастались урожаем грибов Фото:

Недалеко от Кургана местные жители насобирали в ходе прогулки по лесу бачок отличных груздей. Об этом грибники рассказали в соцсети.

«Прогулялись по лесу возле Барабы. Насобирали бак белых груздей», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике сообщество грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее любители «тихой охоты» насобирали белые грибы в Кетовском округе недалеко от Кургана и очень удивились, что все они оказались червивыми. По словам жителей, в этом районе почва в лесах стала сырой из-за частых дождей.

Грузди насобирали курганцы недалеко от Барабы
Грузди насобирали курганцы недалеко от Барабы
Фото:

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Недалеко от Кургана местные жители насобирали в ходе прогулки по лесу бачок отличных груздей. Об этом грибники рассказали в соцсети. «Прогулялись по лесу возле Барабы. Насобирали бак белых груздей», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике сообщество грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее любители «тихой охоты» насобирали белые грибы в Кетовском округе недалеко от Кургана и очень удивились, что все они оказались червивыми. По словам жителей, в этом районе почва в лесах стала сырой из-за частых дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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