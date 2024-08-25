Россия арестовала зарубежные активы бывшего совладельца «Внешпромбанка»

Российские суды наложили обеспечительные меры на активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова на сумму более 2 млрд долларов. Это решение было принято в рамках дела о присвоении им 156 млрд рублей, как сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.
«Наложен арест на имущество... а также на денежные средства, находящиеся на всех счетах, открытых на аффилированные с Беджамовым имена. В том числе в банке BNP Paribas SA... активы которых находятся не только за границей, но и в России, на общую сумму, превышающую 2 млрд долларов», — сообщил источник ТАСС.
Среди арестованных активов — доли в компаниях, недвижимость в Европе и земельные участки в подмосковной Барвихе, а также более 30 банковских счетов в различных странах. При этом размер замороженных средств соответствует размеру ущерба, который мог быть причинён противоправными действиями. Суды запретили не только распоряжаться этими активами, но и осуществлять с ними любые сделки.
Центробанк отозвал лицензию у «Внешпромбанка» в 2016 году. Беджамов в апреле того же года был задержан полицией Монако, но местные власти отказали его экстрадировать. После этого он уехал в Великобританию. Он обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере.
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