Обломки беспилотника из Энгельса запечатлели на видео

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При уничтожении обломки БПЛА ВСУ повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

В Энгельсе сняты на видео обломки упавшего на парковку жилого дома беспилотника. Об этом сообщили очевидцы происшествия в telegram-каналах.

«На видео видно, как обломки беспилотника упали на парковку жилого дома в Энгельсе», — уточнили в посте telegramа-канала Shot. Падение беспилотника привело к повреждению крыши, квартиры на верхнем этаже и более десяти машин. Согласно материалу, официально пострадавших среди людей нет.

Не так давно Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждения жилых домов в Саратове и Энгельсе.

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В Энгельсе сняты на видео обломки упавшего на парковку жилого дома беспилотника. Об этом сообщили очевидцы происшествия в telegram-каналах. «На видео видно, как обломки беспилотника упали на парковку жилого дома в Энгельсе», — уточнили в посте telegramа-канала Shot. Падение беспилотника привело к повреждению крыши, квартиры на верхнем этаже и более десяти машин. Согласно материалу, официально пострадавших среди людей нет. Не так давно Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждения жилых домов в Саратове и Энгельсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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