Обломки беспилотника из Энгельса запечатлели на видео

В Энгельсе сняты на видео обломки упавшего на парковку жилого дома беспилотника. Об этом сообщили очевидцы происшествия в telegram-каналах.
«На видео видно, как обломки беспилотника упали на парковку жилого дома в Энгельсе», — уточнили в посте telegramа-канала Shot. Падение беспилотника привело к повреждению крыши, квартиры на верхнем этаже и более десяти машин. Согласно материалу, официально пострадавших среди людей нет.
Не так давно Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил повреждения жилых домов в Саратове и Энгельсе.
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