Mash показал момент попадания беспилотника в жилой дом Саратова

Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Очевидцам удалось запечатлеть удар БПЛА по многоэтажке в Саратове. Кадры столкновения вражеского аппарата со зданием выложил telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как вражеская техника кружит над территории Саратова, после чего врезается в многоэтажное здание. Первые сообщения о попадания БПЛА в жилой дом появились в 6:42 по местному времени.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. По его словам, жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения при уничтожении беспилотных летательных аппаратов.
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