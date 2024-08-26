Mash показал момент попадания беспилотника в жилой дом Саратова

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ВСУ атаковали Саратов с помощью БПЛА
ВСУ атаковали Саратов с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Очевидцам удалось запечатлеть удар БПЛА по многоэтажке в Саратове. Кадры столкновения вражеского аппарата со зданием выложил telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как вражеская техника кружит над территории Саратова, после чего врезается в многоэтажное здание. Первые сообщения о попадания БПЛА в жилой дом появились в 6:42 по местному времени.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. По его словам, жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения при уничтожении беспилотных летательных аппаратов.

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Вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Очевидцам удалось запечатлеть удар БПЛА по многоэтажке в Саратове. Кадры столкновения вражеского аппарата со зданием выложил telegram-канал Mash. На кадрах видно, как вражеская техника кружит над территории Саратова, после чего врезается в многоэтажное здание. Первые сообщения о попадания БПЛА в жилой дом появились в 6:42 по местному времени. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. По его словам, жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения при уничтожении беспилотных летательных аппаратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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