Губернатор Бусаргин рассказал об атаке БПЛА на Энгельс

В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. […] Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — пишет у себя в telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, на месте происшествия будут дежурить представители местной администрации. В случае нужды будет предоставляться размещение.
Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой дом. Есть пострадавшие, информация по ним устанавливается. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о случившемся.
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В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. […] Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — пишет у себя в telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на месте происшествия будут дежурить представители местной администрации. В случае нужды будет предоставляться размещение. Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой дом. Есть пострадавшие, информация по ним устанавливается. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о случившемся.