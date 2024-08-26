Губернатор Бусаргин рассказал об атаке БПЛА на Энгельс

Губернатор Бусаргин: из-за атаки ВСУ повреждения получила многоэтажка в Энгельсе
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Вся необходимая помощь жителям дома в Энгельсе будет оказана Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. […] Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — пишет у себя в telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на месте происшествия будут дежурить представители местной администрации. В случае нужды будет предоставляться размещение.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой дом. Есть пострадавшие, информация по ним устанавливается. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о случившемся.

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В Энгельсе в результате атаки БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. […] Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана», — пишет у себя в telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на месте происшествия будут дежурить представители местной администрации. В случае нужды будет предоставляться размещение. Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой дом. Есть пострадавшие, информация по ним устанавливается. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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