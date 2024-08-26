ВСУ атаковали жилой дом в Саратове: онлайн-трансляция

26 августа 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

В Саратове беспилотник атаковал жилой дом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ атаковали дом в Саратове В Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Из окон жилого дома люди зовут на помощь, есть пострадавшие, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. URA-RU ведет онлайн-трансляцию. 10:13 Глава города Саратов Лада Мокроусова в своем telegram-канале сообщила, что жителей, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселят в гостинице. 10:11 Жилой дом в Саратове, предварительно, атаковал беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «Утка». Место падения беспилотника ВСУ в ЖК «Волга Скай» Telegram-канал Новости Саратова и Области 09:55 Также есть повреждения четырех частных домов в поселке Прибрежный Энгельского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями, сообщил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. 09:27 Обломками БПЛА на улице Пушкина в Энгельсе повреждены почти два десятка автомобилей. 09:24 После атаки БПЛА на Саратовскую область в аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта. 09:21 В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет, уточнил Губернатор. Многоэтажка «Волгай Скай» в которую попал БПЛА ВСУ в Саратове Telegram-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина 09:20 ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобер», способными лететь на расстояние до 800 километров со скоростью 150 км/час. Беспилотники напоминают самолеты по внешнему виду. 09:15 Ночью над территорией Саратовской области были сбиты девять беспилотников, передает Минобороны. 09:13 Стало известно о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Минздрав России. 09:11 Жительницу квартиры в ЖК «Волга Скай», по которой попал беспилотник во время атаки БПЛА, увезли в больницу. Она в тяжелом состоянии. Повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе Telegram-канал Романа Бусаргина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саратове в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Из окон жилого дома люди зовут на помощь, есть пострадавшие, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. URA-RU ведет онлайн-трансляцию. 10:13 26.08.2024 Глава города Саратов Лада Мокроусова в своем telegram-канале сообщила, что жителей, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселят в гостинице. 10:11 26.08.2024 Жилой дом в Саратове, предварительно, атаковал беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «Утка». 09:55 26.08.2024 Также есть повреждения четырех частных домов в поселке Прибрежный Энгельского района. Никто не пострадал. Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями, сообщил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. 09:27 26.08.2024 Обломками БПЛА на улице Пушкина в Энгельсе повреждены почти два десятка автомобилей. 09:24 26.08.2024 После атаки БПЛА на Саратовскую область в аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта. 09:21 26.08.2024 В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет, уточнил Губернатор. 09:20 26.08.2024 ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобер», способными лететь на расстояние до 800 километров со скоростью 150 км/час. Беспилотники напоминают самолеты по внешнему виду. 09:15 26.08.2024 Ночью над территорией Саратовской области были сбиты девять беспилотников, передает Минобороны. 09:13 26.08.2024 Стало известно о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Минздрав России. 09:11 26.08.2024 Жительницу квартиры в ЖК «Волга Скай», по которой попал беспилотник во время атаки БПЛА, увезли в больницу. Она в тяжелом состоянии.