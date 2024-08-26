Пролет украинского дрона над Саратовской областью засняли на видео

Момент пролета одного из вражеских дронов в Саратовской области сняли на видео. Предположительно, беспилотник самолетного типа работает по аэродинамической схеме «утка».
Сегодня ночью над Саратовской области было сбито девять беспилотников. Один из них попал в многоэтажный дом в Саратове. В результате атаки пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже еще один беспилотник попал в жилой дом в Энгельсе — там обошлось без жертв. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.
Дроны такого типа атакуют российские города не в первый раз — беспилотник, работающий по такой схеме, а начале августа заметили в Подмосковье — в Чехове дрон был сбит русским ПВО.
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