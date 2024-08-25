В Челябинской области подешевели свекла, бананы и билеты в Египет

В Челябинской области в июле цены на ряд товаров и услуг показали значительное снижение. В числе подешевевших оказались свекла, бананы и путевки в Египет, сообщили URA.RU 26 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«Среди продовольственных товаров 50 позиции показали снижение цены. Среди них оказались свекла — 15,6% (61,43 рубля), бананы — 9,6% (141,94 рубля). За июль цены снизились на 4 услуги, среди которых поездка в Египет — 10,5% (86 285 рублей)», — сообщили в КСП.
В продовольственных товарах лидерами также стали помидоры со снижением — 8,7% (172,59 рубля. /кг), морковь — 7,3% (61,31 рубль. /кг) и груши — 6,4% (205,03 рубля. /кг). Уточняется, что из непродовольственных товаров подешевели 125 позиций. В их числе туфли женские — 6,2% (3 642,32 рубля. / пара), Эргоферон — 5,7% (454,85 рубля. / 20 таблеток), Левомеколь — 5,1% (188,20 рублей).
Среди услуг цены снизились на проезд в вагоне купе скорого поезда дальнего следования — 6,4% (555,77 рублей. / 100 км пути), также дешевле стала аренда однокомнатной квартиры — 3,5% (17 917,09 рублей. / месяц и годовая стоимость страхового полиса легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) — 0,8% (61 242,47 рубль. / полис). В КСП отметили, что в июле годовая инфляция в Челябинской области составила 7,50% — ниже на 1,63%, чем в среднем по стране.
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