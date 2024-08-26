Девушка Дурова, блогер и геймер: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста создателя Telegram

Подруга Дурова Вавилова перестала выходить на связь после его ареста во Франции

26 августа 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Спутница Павла Дурова пропала после его ареста во Франции Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / julivavilova новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Вместе с основателем Telegram и VK Павлом Дуровым во Франции задержали его спутницу — блогера и криптокоуча Юлию Вавилову. После ареста Дурова 24-летняя девушка перестала выходить на связь, сообщают телеграм-каналы. Что известно о задержании девушки Дурова Юлия Вавилова называет себя криптокоучем, стримером и геймером Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / julivavilova «Вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — заявили в telegram-канале Baza. Официальных данных о задержании нет. Кто такая Юлия Вавилова Издание Agence France-Presse называет ее «ассистенткой» Дурова. Где сейчас находятся россияне — неизвестно Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / julivavilova Известно, что Вавилова ведет канал о крипто-валюте на арабском языке. Девушка называет себя криптоинфестером, геймером и стримером. Она также активно ведет социальные сети. Недавно Вавилова поделилась с подписчиками фотографиями из Казахстана, где проводила время, а спустя несколько дней ленту дополнили снимки из Азербайджана. Известно, что в это же время в стране находился и основатель Telegram и VK Павел Дуров. Связь Юлии Вавиловой с Дуровым В своем Instagram* Вавилова часто пишет о своей жизни, однако сам Дуров в ее постах не появляется. Поклонники Юлии Вавиловой заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Дурова. Telegram-канал Shot сообщает, что несколько лет назад возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай. До этого девушка жила в Москве. Мама Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина рассказала, что в последний раз дочь выходила на связь два дня назад. Павла Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже. По некоторым данным, ему вменяют сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram и VK грозит до 20 лет лишения свободы. Французские СМИ сообщают, что вместе с Дуровым задержаны его телохранитель и неизвестная женщина, которую издание Agence France-Presse называет ассистенткой Павла. *Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместе с основателем Telegram и VK Павлом Дуровым во Франции задержали его спутницу — блогера и криптокоуча Юлию Вавилову. После ареста Дурова 24-летняя девушка перестала выходить на связь, сообщают телеграм-каналы. «Вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — заявили в telegram-канале Baza. Официальных данных о задержании нет. Известно, что Вавилова ведет канал о крипто-валюте на арабском языке. Девушка называет себя криптоинфестером, геймером и стримером. Она также активно ведет социальные сети. Недавно Вавилова поделилась с подписчиками фотографиями из Казахстана, где проводила время, а спустя несколько дней ленту дополнили снимки из Азербайджана. Известно, что в это же время в стране находился и основатель Telegram и VK Павел Дуров. В своем Instagram* Вавилова часто пишет о своей жизни, однако сам Дуров в ее постах не появляется. Поклонники Юлии Вавиловой заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Дурова. Telegram-канал Shot сообщает, что несколько лет назад возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай. До этого девушка жила в Москве. Мама Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина рассказала, что в последний раз дочь выходила на связь два дня назад. Павла Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже. По некоторым данным, ему вменяют сразу несколько уголовных статей, за которые основателю Telegram и VK грозит до 20 лет лишения свободы. Французские СМИ сообщают, что вместе с Дуровым задержаны его телохранитель и неизвестная женщина, которую издание Agence France-Presse называет ассистенткой Павла. *Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ