Baza: вместе с Дуровым арестовали его спутницу — блогершу Вавилову

Вместе с основателем VK и Telegram Павлом Дуровым во Франции задержали блогершу и криптокоуча Юлию Вавилову. Об этом сообщили telegram-каналы.
«По предварительным данным, вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — заявили в telegram-канале Baza. Девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. Она ведет канал о крипте на арабском языке.
В своем профиле в запрещенной социальной сети Вавилова часто публиковала фотографии из тех же мест, где находился Дуров. Однако о связи основателя Telegram и блогерши ничего не известно.
Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже. По некоторым данным, ему вменяется сразу несколько уголовных статей, за которые предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
Задержание основателя Telegram вызвало недовольство в Москве. Так, возле посольства Франции жители столицы вышли на демонстрацию против ареста Дурова.
Американский предприниматель Илон Маск иронично отреагировал на это событие. «На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал он. Его слова передают RT.
А журналист из США Такер Карлсон заявил, что арест Дурова является предостережением всем, кто «не желает цензурировать правду». По его словам, мрак сгущается над свободным миром. Об этом пишет 360.ru.
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