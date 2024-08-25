Мэр Челябинска Котова распорядилась отменить шоу 700 дронов на День города

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась отменить шоу 700 дронов на праздновании Дня города. Об этом глава города сообщила 26 августа на аппаратном совещании.
«В сети интернет появилась недостоверная информация о том, что администрация Челябинска планирует потратить денежные средства на шоу дронов, тогда как беспилотных летательных аппаратов не хватает на фронте. Важно уточнить, шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть полностью на небюджетной основе. Принято решение об его отмене», — сообщила Котова.
Шоу дронов должно было состояться в честь Дня города 30 августа на открытии светомузыкального фонтана. В небо должно было подняться 700 дронов. Также планировалось перекрытие улицы Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!