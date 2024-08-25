25 августа 2024

Мэр Челябинска Котова распорядилась отменить шоу 700 дронов на День города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Гордумы. Челябинск , котова наталья
Котова отметила, шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась отменить шоу 700 дронов на праздновании Дня города. Об этом глава города сообщила 26 августа на аппаратном совещании.

«В сети интернет появилась недостоверная информация о том, что администрация Челябинска планирует потратить денежные средства на шоу дронов, тогда как беспилотных летательных аппаратов не хватает на фронте. Важно уточнить, шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть полностью на небюджетной основе. Принято решение об его отмене», — сообщила Котова.

Шоу дронов должно было состояться в честь Дня города 30 августа на открытии светомузыкального фонтана. В небо должно было подняться 700 дронов. Также планировалось перекрытие улицы Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда.

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Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась отменить шоу 700 дронов на праздновании Дня города. Об этом глава города сообщила 26 августа на аппаратном совещании. «В сети интернет появилась недостоверная информация о том, что администрация Челябинска планирует потратить денежные средства на шоу дронов, тогда как беспилотных летательных аппаратов не хватает на фронте. Важно уточнить, шоу планировалось как подарок Челябинску и горожанам от одного из предприятий, то есть полностью на небюджетной основе. Принято решение об его отмене», — сообщила Котова. Шоу дронов должно было состояться в честь Дня города 30 августа на открытии светомузыкального фонтана. В небо должно было подняться 700 дронов. Также планировалось перекрытие улицы Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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