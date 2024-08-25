Челябинский суд заблокировал сайт рок-группы «Полматери», запретив его в РФ

Советский райсуд Челябинска решил закрыть доступ к сайту тура рок-группы «Полматери», признав информацию запрещенной к распространению в России. Жалобу на музыкантов подал житель региона, сообщили URA.RU в челябинском Роспотребнадзоре.
«Выявлен сайт, содержащий сведения о гастрольном туре группы „Полматери“. Управлением было подано исковое заявление в суд. Советский райсуд признал расположенную на сайте информацию запрещенной на территории РФ и определил закрыть доступ к нему», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре.
Нарушения выявили после жалобы челябинца. В обращении он указал на ненормативную лексику и призывы к безнравственному образу жизни. В ведомстве отметили, что на странице не было знака о возрастных ограничениях и необходимой информации об организаторе концерта.
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