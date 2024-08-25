25 августа 2024

Челябинский суд заблокировал сайт рок-группы «Полматери», запретив его в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт с информацией о гастролях группы закрыли по решению суда
Сайт с информацией о гастролях группы закрыли по решению суда Фото:

Советский райсуд Челябинска решил закрыть доступ к сайту тура рок-группы «Полматери», признав информацию запрещенной к распространению в России. Жалобу на музыкантов подал житель региона, сообщили URA.RU в челябинском Роспотребнадзоре.

«Выявлен сайт, содержащий сведения о гастрольном туре группы „Полматери“. Управлением было подано исковое заявление в суд. Советский райсуд признал расположенную на сайте информацию запрещенной на территории РФ и определил закрыть доступ к нему», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре.

Нарушения выявили после жалобы челябинца. В обращении он указал на ненормативную лексику и призывы к безнравственному образу жизни. В ведомстве отметили, что на странице не было знака о возрастных ограничениях и необходимой информации об организаторе концерта.

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Советский райсуд Челябинска решил закрыть доступ к сайту тура рок-группы «Полматери», признав информацию запрещенной к распространению в России. Жалобу на музыкантов подал житель региона, сообщили URA.RU в челябинском Роспотребнадзоре. «Выявлен сайт, содержащий сведения о гастрольном туре группы „Полматери“. Управлением было подано исковое заявление в суд. Советский райсуд признал расположенную на сайте информацию запрещенной на территории РФ и определил закрыть доступ к нему», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре. Нарушения выявили после жалобы челябинца. В обращении он указал на ненормативную лексику и призывы к безнравственному образу жизни. В ведомстве отметили, что на странице не было знака о возрастных ограничениях и необходимой информации об организаторе концерта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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