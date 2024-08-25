Опекунша Вероника Наумова заставляла других детей связывать за ногу шестилетнего Далера Бобиева на время сна, потому что он ходил по ночам. В углу ребенок, по ее словам, мог простоять полдня. Видео с допроса женщины с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР.
«У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. [В углу] он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и [за это] был связан за ноги в ванной», — признается Наумова.
О гибели Далера стало известно летом 2023 года. Сначала Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Через пару дней его нашли мертвым в ее гараже. Свою вину женщина отрицает. В Свердловском областном суде начинается первый процесс над ней. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.
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