Опекунша Вероника Наумова рассказала, как издевалась над Далером Бобиевым. Видео

СКР впервые показал допрос опекунши Наумовой, обвиняемой в смерти Далера Бобиева

26 августа 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

При этом в судах свою вину она не признает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова заставляла других детей связывать за ногу шестилетнего Далера Бобиева на время сна, потому что он ходил по ночам. В углу ребенок, по ее словам, мог простоять полдня. Видео с допроса женщины с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. [В углу] он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и [за это] был связан за ноги в ванной», — признается Наумова. О гибели Далера стало известно летом 2023 года. Сначала Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Через пару дней его нашли мертвым в ее гараже. Свою вину женщина отрицает. В Свердловском областном суде начинается первый процесс над ней. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова заставляла других детей связывать за ногу шестилетнего Далера Бобиева на время сна, потому что он ходил по ночам. В углу ребенок, по ее словам, мог простоять полдня. Видео с допроса женщины с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. [В углу] он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и [за это] был связан за ноги в ванной», — признается Наумова. О гибели Далера стало известно летом 2023 года. Сначала Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Через пару дней его нашли мертвым в ее гараже. Свою вину женщина отрицает. В Свердловском областном суде начинается первый процесс над ней. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.