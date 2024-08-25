25 августа 2024

Опекунша Вероника Наумова рассказала, как издевалась над Далером Бобиевым. Видео

СКР впервые показал допрос опекунши Наумовой, обвиняемой в смерти Далера Бобиева
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по Веронике Наумовой. Екатеринбург , наумова вероника
При этом в судах свою вину она не признает Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекунша Вероника Наумова заставляла других детей связывать за ногу шестилетнего Далера Бобиева на время сна, потому что он ходил по ночам. В углу ребенок, по ее словам, мог простоять полдня. Видео с допроса женщины с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР.

«У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. [В углу] он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и [за это] был связан за ноги в ванной», — признается Наумова.

О гибели Далера стало известно летом 2023 года. Сначала Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Через пару дней его нашли мертвым в ее гараже. Свою вину женщина отрицает. В Свердловском областном суде начинается первый процесс над ней. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.

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Опекунша Вероника Наумова заставляла других детей связывать за ногу шестилетнего Далера Бобиева на время сна, потому что он ходил по ночам. В углу ребенок, по ее словам, мог простоять полдня. Видео с допроса женщины с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского СКР. «У нас была проблема, что он ходит ночью. Я просила, чтобы его за ногу привязывали на время сна. [В углу] он мог простоять, пока не попросит прощения, полдня точно мог простоять. Я держала его за руку и била по ягодицам. Он что-то своровал из еды, и [за это] был связан за ноги в ванной», — признается Наумова. О гибели Далера стало известно летом 2023 года. Сначала Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Через пару дней его нашли мертвым в ее гараже. Свою вину женщина отрицает. В Свердловском областном суде начинается первый процесс над ней. За его ходом агентство следит в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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