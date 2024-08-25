25 августа 2024

В Екатеринбурге на «Красной строке» массово «отменили» известных писателей. Фото

В Екатеринбурге из программы «Красной строки» вычеркнули четырех писателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Книжный фестиваль Красная строка в Историческом сквере. Екатеринбург
Организаторы не дали выступить на фестивале четырем писателям Фото:

Правозащитницу Еву Меркачеву, писательницу Ольгу Птицеву и главного редактора издательства «Альпина нон-фикшн» Павла Подкосова вычеркнули из программы «Красной строки». Спикеры должны были вступать на фестивале в Екатеринбурге в эти выходные. Массовую отмену выступлений литераторов заметил общественник Владислав Постников.

«На фестивале „Красная строка“ отменили не только Галину Юзефович и Еву Меркачеву — еще были отменены выступления основателя, главного редактора издательства „Альпина нон-фикшн“ Павла Подкосова и писательницы Ольги Птицевой», — написал в своем telegram-канале Постников.

Птицева же подтвердила в своих соцсетях, что организаторы запретили ей проводить творческую встречу. «Очень прошу воздержаться от обсуждения причин и вот этого всего. Лучше никому это не сделает», — заявила поэтесса.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу фестиваля. Ответ ожидается.

Ранее команда «Красной строки» вычеркнула из программы выступление литературного критика Галины Юзефович. По ее словам, это произошло из-за «нескольких доносов». Директор фестиваля Евгений Горенбург не стал называть причину, по которой в итоге с критиком сотрудничать отказались.

Такое фото в своих соцсетях выложила Ольга Птицева. «Артефакт времени на месте моих выступлений на „Красной строке“ обязательно потом еще пригодится, чтобы эпоху эту описать», — указала писательница
Такое фото в своих соцсетях выложила Ольга Птицева. «Артефакт времени на месте моих выступлений на „Красной строке“ обязательно потом еще пригодится, чтобы эпоху эту описать», — указала писательница
Имена вычеркнули на шатре, где должны были выступать спикеры
Имена вычеркнули на шатре, где должны были выступать спикеры

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Правозащитницу Еву Меркачеву, писательницу Ольгу Птицеву и главного редактора издательства «Альпина нон-фикшн» Павла Подкосова вычеркнули из программы «Красной строки». Спикеры должны были вступать на фестивале в Екатеринбурге в эти выходные. Массовую отмену выступлений литераторов заметил общественник Владислав Постников. «На фестивале „Красная строка“ отменили не только Галину Юзефович и Еву Меркачеву — еще были отменены выступления основателя, главного редактора издательства „Альпина нон-фикшн“ Павла Подкосова и писательницы Ольги Птицевой», — написал в своем telegram-канале Постников. Птицева же подтвердила в своих соцсетях, что организаторы запретили ей проводить творческую встречу. «Очень прошу воздержаться от обсуждения причин и вот этого всего. Лучше никому это не сделает», — заявила поэтесса. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу фестиваля. Ответ ожидается. Ранее команда «Красной строки» вычеркнула из программы выступление литературного критика Галины Юзефович. По ее словам, это произошло из-за «нескольких доносов». Директор фестиваля Евгений Горенбург не стал называть причину, по которой в итоге с критиком сотрудничать отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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