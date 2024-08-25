Челябинские приставы передали на СВО машину украинского наркодилера. Фото

26 августа 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Конфискованный автомобиль передали российским военнослужащим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судебные приставы в Челябинской области передали на СВО автомобиль Toyota RAV 4, изъятый у украинского наркодилера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель подготовил пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передал их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области. Наркодилер входил в состав преступной группы. Перед ним стояла задача синтезировать наркотики. После его сообщники сбывали запрещенные вещества через закладки. Но в один из дней группа была задержана. Все они получили сроки в колонии. Принадлежащие им денежные средства и автомобиль были конфискованы и переданы в доход государства. Автомобиль уже находится на СВО Фото: пресс-служба УФССП по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы в Челябинской области передали на СВО автомобиль Toyota RAV 4, изъятый у украинского наркодилера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель подготовил пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передал их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области. Наркодилер входил в состав преступной группы. Перед ним стояла задача синтезировать наркотики. После его сообщники сбывали запрещенные вещества через закладки. Но в один из дней группа была задержана. Все они получили сроки в колонии. Принадлежащие им денежные средства и автомобиль были конфискованы и переданы в доход государства.