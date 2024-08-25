25 августа 2024

Челябинские приставы передали на СВО машину украинского наркодилера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, тойота, автомобили, рав-4, rav-4
Конфискованный автомобиль передали российским военнослужащим Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Судебные приставы в Челябинской области передали на СВО автомобиль Toyota RAV 4, изъятый у украинского наркодилера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель подготовил пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передал их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Наркодилер входил в состав преступной группы. Перед ним стояла задача синтезировать наркотики. После его сообщники сбывали запрещенные вещества через закладки. Но в один из дней группа была задержана. Все они получили сроки в колонии. Принадлежащие им денежные средства и автомобиль были конфискованы и переданы в доход государства.

Автомобиль уже находится на СВО
Автомобиль уже находится на СВО
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Судебные приставы в Челябинской области передали на СВО автомобиль Toyota RAV 4, изъятый у украинского наркодилера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель подготовил пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передал их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобиля для нужд военных. Транспортное средство уже передано военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области. Наркодилер входил в состав преступной группы. Перед ним стояла задача синтезировать наркотики. После его сообщники сбывали запрещенные вещества через закладки. Но в один из дней группа была задержана. Все они получили сроки в колонии. Принадлежащие им денежные средства и автомобиль были конфискованы и переданы в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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