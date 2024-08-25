25 августа 2024

Опекунша убитого Далера Бобиева на суде намекнула, кто причастен к смерти мальчика. Видео

Опекунша Наумова свалила вину за гибель Далера Бобиева на другого человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по Веронике Наумовой. Екатеринбург , наумова вероника
Вероника Наумова считает, что в смерти мальчика виновен другой человек Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, во время первого судебного процесса заявила, что не убивала мальчика. Отвечая на вопросы журналистов, она намекнула, что к смерти ребенка может быть причастен другой ребенок, который жил в семье. Называть имя женщина наотрез отказалась, передает корреспондент URA.RU.

«Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — заявила Наумова.

Наумова стала фигурантом уголовного дела летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. Несколько дней тысячи волонтеров и силовиков искали ребенка. Оказалось, что он уже давно мертв. Его тело нашли в гараже Наумовых. Веронику отправили в СИЗО, позднее под обвинения попали ее племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменяют истязания. В Свердловском областном суде начался первый суд по Егольникову и Наумовой. За его ходом агентство следит в режиме онлайн.

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Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, во время первого судебного процесса заявила, что не убивала мальчика. Отвечая на вопросы журналистов, она намекнула, что к смерти ребенка может быть причастен другой ребенок, который жил в семье. Называть имя женщина наотрез отказалась, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — заявила Наумова. Наумова стала фигурантом уголовного дела летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. Несколько дней тысячи волонтеров и силовиков искали ребенка. Оказалось, что он уже давно мертв. Его тело нашли в гараже Наумовых. Веронику отправили в СИЗО, позднее под обвинения попали ее племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменяют истязания. В Свердловском областном суде начался первый суд по Егольникову и Наумовой. За его ходом агентство следит в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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