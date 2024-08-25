Опекунша убитого Далера Бобиева на суде намекнула, кто причастен к смерти мальчика. Видео

Опекунша Наумова свалила вину за гибель Далера Бобиева на другого человека

26 августа 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова считает, что в смерти мальчика виновен другой человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, во время первого судебного процесса заявила, что не убивала мальчика. Отвечая на вопросы журналистов, она намекнула, что к смерти ребенка может быть причастен другой ребенок, который жил в семье. Называть имя женщина наотрез отказалась, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — заявила Наумова. Наумова стала фигурантом уголовного дела летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. Несколько дней тысячи волонтеров и силовиков искали ребенка. Оказалось, что он уже давно мертв. Его тело нашли в гараже Наумовых. Веронику отправили в СИЗО, позднее под обвинения попали ее племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменяют истязания. В Свердловском областном суде начался первый суд по Егольникову и Наумовой. За его ходом агентство следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекунша Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, во время первого судебного процесса заявила, что не убивала мальчика. Отвечая на вопросы журналистов, она намекнула, что к смерти ребенка может быть причастен другой ребенок, который жил в семье. Называть имя женщина наотрез отказалась, передает корреспондент URA.RU. «Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — заявила Наумова. Наумова стала фигурантом уголовного дела летом прошлого года. Сначала она заявила, что Далер сбежал из дома. Несколько дней тысячи волонтеров и силовиков искали ребенка. Оказалось, что он уже давно мертв. Его тело нашли в гараже Наумовых. Веронику отправили в СИЗО, позднее под обвинения попали ее племянник Даниил Егольников и муж Александр Наумов. Им вменяют истязания. В Свердловском областном суде начался первый суд по Егольникову и Наумовой. За его ходом агентство следит в режиме онлайн.