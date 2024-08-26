В Германии назвали истинную причину ареста Дурова во Франции

Причиной задержания основателя Telegram Павла Дурова может быть обвинения в связи с использованием мессенджера оппозицией. Об этом сообщил депутат немецкого парламента от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре.
«В ведущих немецких СМИ поразительно часто говорят, что Telegram является платформой для так называемых правых экстремистов и сторонников теорий заговора. При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым», — заявил Котре.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже. Бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин заявил, что его арест является атакой США, передает RT. Он отметил, что Штаты давно «охотятся» за Дуровым.
В МИД Франции отказались давать комментарий о его задержании. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, напоминающие логотип мессенджера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.