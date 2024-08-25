«Свобода слова явно не во Франции»: москвичи вышли в поддержку Дурова. Фоторепортаж

У здания посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова
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Акция в поддержку Павла Дурова у посольства Франции в Москве
Россияне пришли поддержать Павла Дурова к посольству Франции в Москве Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег. В МИД Франции отказались давать комментарий о задержании предпринимателя. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, которые напоминают логотип Telegram. О том, как проходит акция поддержки в столице — в фоторепортаже URA.RU.

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Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег. В МИД Франции отказались давать комментарий о задержании предпринимателя. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, которые напоминают логотип Telegram. О том, как проходит акция поддержки в столице — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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