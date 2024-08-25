«Свобода слова явно не во Франции»: москвичи вышли в поддержку Дурова. Фоторепортаж

У здания посольства Франции в Москве прошла акция в поддержку Павла Дурова

25 августа 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Россияне пришли поддержать Павла Дурова к посольству Франции в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег. В МИД Франции отказались давать комментарий о задержании предпринимателя. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, которые напоминают логотип Telegram. О том, как проходит акция поддержки в столице — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег. В МИД Франции отказались давать комментарий о задержании предпринимателя. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, которые напоминают логотип Telegram. О том, как проходит акция поддержки в столице — в фоторепортаже URA.RU.