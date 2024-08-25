Россияне пришли поддержать Павла Дурова к посольству Франции в Москве
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, включая терроризм, наркотрафик, мошенничество и отмывание денег. В МИД Франции отказались давать комментарий о задержании предпринимателя. В знак поддержки Дурова люди приносят к посольству страны в Москве бумажные самолетики, которые напоминают логотип Telegram. О том, как проходит акция поддержки в столице — в фоторепортаже URA.RU.
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