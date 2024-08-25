Бывший пресс-секретарь Дурова назвал США ответственными за арест основателя Telegram

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является атакой США, а не Франции. Такое заявление сделал бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин.
«Скорее всего, это атака со стороны США, которые давно охотятся за Дуровым, и Дуров об этом всегда говорил», — сказал Лобушкин в беседе с RT. Он добавил, что обсуждать действия французских властей не имеет смысла, так как они не играют роли.
Георгий Лобушкин отметил, что Telegram соблюдал законы всех стран, где присутствует. А также исполнял требования санкционного законодательства. Кроме того, бывший пресс-секретарь напомнил о словах Дурова, который говорил о давлении со стороны ФБР на него и его команду.
Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru.
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