Бывший пресс-секретарь Дурова назвал США ответственными за арест основателя Telegram

Георгий Лобушкин: арест Дурова — это атака США
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Арест Павла Дурова — это атака США, а не Франции, считает пресс-секретарь
Арест Павла Дурова — это атака США, а не Франции, считает пресс-секретарь Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является атакой США, а не Франции. Такое заявление сделал бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин. 

«Скорее всего, это атака со стороны США, которые давно охотятся за Дуровым, и Дуров об этом всегда говорил», — сказал Лобушкин в беседе с RT. Он добавил, что обсуждать действия французских властей не имеет смысла, так как они не играют роли. 

Георгий Лобушкин отметил, что Telegram соблюдал законы всех стран, где присутствует. А также исполнял требования санкционного законодательства. Кроме того, бывший пресс-секретарь напомнил о словах Дурова, который говорил о давлении со стороны ФБР на него и его команду.

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru

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Задержание основателя Telegram Павла Дурова является атакой США, а не Франции. Такое заявление сделал бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин.  «Скорее всего, это атака со стороны США, которые давно охотятся за Дуровым, и Дуров об этом всегда говорил», — сказал Лобушкин в беседе с RT. Он добавил, что обсуждать действия французских властей не имеет смысла, так как они не играют роли.  Георгий Лобушкин отметил, что Telegram соблюдал законы всех стран, где присутствует. А также исполнял требования санкционного законодательства. Кроме того, бывший пресс-секретарь напомнил о словах Дурова, который говорил о давлении со стороны ФБР на него и его команду. Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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