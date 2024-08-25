Отдыхающий упал со скалы Крутики (Миасс, Челябинская область), фотографируя озеро Тургояк. Мужчина сорвался вниз с высоты 30 метров и получил незначительные травмы, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС).
«Спасатели произвели эвакуацию мужчины 1989 года рождения, упавшего с 30-метровой скалы в озеро Тургояк. К счастью, он упал в воду и получил незначительные травмы», — сообщили URA.RU в ПСС.
Турист смог самостоятельно выбрать на сушу, но пройти в безопасное место у него не удалось. Он застрял между водоемом и скалой, откуда его эвакуировали на лодке.
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