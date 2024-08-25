25 августа 2024

Челябинец сорвался со скалы во время фотосессии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подошел слишком близко к обрыву и сорвался вниз
Мужчина подошел слишком близко к обрыву и сорвался вниз Фото:

Отдыхающий упал со скалы Крутики (Миасс, Челябинская область), фотографируя озеро Тургояк. Мужчина сорвался вниз с высоты 30 метров и получил незначительные травмы, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС).

«Спасатели произвели эвакуацию мужчины 1989 года рождения, упавшего с 30-метровой скалы в озеро Тургояк. К счастью, он упал в воду и получил незначительные травмы», — сообщили URA.RU в ПСС.

Турист смог самостоятельно выбрать на сушу, но пройти в безопасное место у него не удалось. Он застрял между водоемом и скалой, откуда его эвакуировали на лодке.

Мужчина остался жив, но для эвакуации пришлось обратиться к спасателям
Мужчина остался жив, но для эвакуации пришлось обратиться к спасателям
Фото:

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Отдыхающий упал со скалы Крутики (Миасс, Челябинская область), фотографируя озеро Тургояк. Мужчина сорвался вниз с высоты 30 метров и получил незначительные травмы, сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе (ПСС). «Спасатели произвели эвакуацию мужчины 1989 года рождения, упавшего с 30-метровой скалы в озеро Тургояк. К счастью, он упал в воду и получил незначительные травмы», — сообщили URA.RU в ПСС. Турист смог самостоятельно выбрать на сушу, но пройти в безопасное место у него не удалось. Он застрял между водоемом и скалой, откуда его эвакуировали на лодке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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