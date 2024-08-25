Мэрию Челябинска просят через суд узаконить элитный ЖК «Алое поле»

26 августа 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Застройщик обратился в суд с заявлением к мэрии города, оно принято к производству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Южуралспецмонтажстрой» требует через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. «ООО «Специализированный застройщик «Южуралспецмонтажстрой» обратилось в суд с заявлением к администрации Челябинска с требованием выдать разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64Б. Заявление принято к производству», — говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено. Из-за того, что ЖК «Алое поле» не принят в эксплуатацию, срывается открытие нового супермаркета. Старый супермаркет работал в соседнем одноименном ТРК и был закрыт еще в январе. Покупателям сообщили, что торговые площади переносятся в ЖК. Также недовольны затягиванием сдачи дома клиенты фитнес-центра, который никак не может начать работу в ЖК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Южуралспецмонтажстрой» требует через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. «ООО «Специализированный застройщик «Южуралспецмонтажстрой» обратилось в суд с заявлением к администрации Челябинска с требованием выдать разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64Б. Заявление принято к производству», — говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено. Из-за того, что ЖК «Алое поле» не принят в эксплуатацию, срывается открытие нового супермаркета. Старый супермаркет работал в соседнем одноименном ТРК и был закрыт еще в январе. Покупателям сообщили, что торговые площади переносятся в ЖК. Также недовольны затягиванием сдачи дома клиенты фитнес-центра, который никак не может начать работу в ЖК.