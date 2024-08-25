25 августа 2024

Мэрию Челябинска просят через суд узаконить элитный ЖК «Алое поле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, небоскреб, многоквартирный дом, жилищное строительство, новостройка, жк алое поле
Застройщик обратился в суд с заявлением к мэрии города, оно принято к производству Фото:

Компания «Южуралспецмонтажстрой» требует через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству.

«ООО «Специализированный застройщик «Южуралспецмонтажстрой» обратилось в суд с заявлением к администрации Челябинска с требованием выдать разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64Б. Заявление принято к производству», — говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU.

32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено.

Из-за того, что ЖК «Алое поле» не принят в эксплуатацию, срывается открытие нового супермаркета. Старый супермаркет работал в соседнем одноименном ТРК и был закрыт еще в январе. Покупателям сообщили, что торговые площади переносятся в ЖК. Также недовольны затягиванием сдачи дома клиенты фитнес-центра, который никак не может начать работу в ЖК.

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Компания «Южуралспецмонтажстрой» требует через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. «ООО «Специализированный застройщик «Южуралспецмонтажстрой» обратилось в суд с заявлением к администрации Челябинска с требованием выдать разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64Б. Заявление принято к производству», — говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено. Из-за того, что ЖК «Алое поле» не принят в эксплуатацию, срывается открытие нового супермаркета. Старый супермаркет работал в соседнем одноименном ТРК и был закрыт еще в январе. Покупателям сообщили, что торговые площади переносятся в ЖК. Также недовольны затягиванием сдачи дома клиенты фитнес-центра, который никак не может начать работу в ЖК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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