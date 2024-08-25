Опекунша Наумова вступилась за мужа, обвиняемого в истязаниях Далера Бобиева. Видео

26 августа 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Дело Александра Наумова рассматривает военный суд Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, на суде вступилась за мужа Александра, которому вменяют истязание мальчика. Она назвала его хорошим и любящим отцом, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Муж меня поддерживает. С обвинением, которое предъявили ему, не согласна. Это человек, который прошел несколько боевых точек, который любил этих детей, как своих. Не разделял их никогда, а сейчас он находится в такой ситуации. Мне за него обидно. Он очень хороший, тратил деньги не только на родных детей, но и на приемных. Наши дети никогда ни в чем не нуждались: вещи были хорошие и дорогие гаджеты, дети посещали частную школу. Мы старались для них сделать все, что могли», — объяснила женщина. Дело Александра рассматривает Екатеринбургский гарнизонный военный суд — из-за того, что мужчина военный. В СИЗО Наумова попала в июне 2023 года после того, как труп Далера нашли в ее гараже после нескольких дней масштабных поисков. Свою вину женщина отрицает до сих пор. На суде она обвинила в смерти мальчика другого человека. О том, как проходит заседание — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероника Наумова, обвиняемая в гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, на суде вступилась за мужа Александра, которому вменяют истязание мальчика. Она назвала его хорошим и любящим отцом, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Муж меня поддерживает. С обвинением, которое предъявили ему, не согласна. Это человек, который прошел несколько боевых точек, который любил этих детей, как своих. Не разделял их никогда, а сейчас он находится в такой ситуации. Мне за него обидно. Он очень хороший, тратил деньги не только на родных детей, но и на приемных. Наши дети никогда ни в чем не нуждались: вещи были хорошие и дорогие гаджеты, дети посещали частную школу. Мы старались для них сделать все, что могли», — объяснила женщина. Дело Александра рассматривает Екатеринбургский гарнизонный военный суд — из-за того, что мужчина военный. В СИЗО Наумова попала в июне 2023 года после того, как труп Далера нашли в ее гараже после нескольких дней масштабных поисков. Свою вину женщина отрицает до сих пор. На суде она обвинила в смерти мальчика другого человека. О том, как проходит заседание — в онлайн-трансляции URA.RU.