Стало известно, что спасло жительницу Саратова во время удара ВСУ

Shot: жительница ЖК «Волга Скай» в Саратове уехала в роддом во время удара ВСУ
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В результате атаки ВСУ на ЖК «Волга Скай» в Саратове БПЛА нанес частичные повреждения зданию (архивное фото) Фото:
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ВСУ атаковали дом в Саратове

Проживающая в ЖК «Волга Скай» жительница Саратова не пострадала во время атаки дрона ВСУ, так как уехала в роддом накануне. Об этом рассказали очевидцы происшествия в интервью журналистам.

«Она уехала в роддом, а около шести утра в ее дом врезался украинский беспилотник», — написали в тексте поста telegram-канала Shot. В ночь перед атакой у женщины начались схватки.

В результате атаки беспилотников ВСУ на жилой комплекс в Саратове частично повреждены здания, пострадало четыре человека. Согласно Минздраву региона, один из пострадавших — женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, в то время как остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

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Проживающая в ЖК «Волга Скай» жительница Саратова не пострадала во время атаки дрона ВСУ, так как уехала в роддом накануне. Об этом рассказали очевидцы происшествия в интервью журналистам. «Она уехала в роддом, а около шести утра в ее дом врезался украинский беспилотник», — написали в тексте поста telegram-канала Shot. В ночь перед атакой у женщины начались схватки. В результате атаки беспилотников ВСУ на жилой комплекс в Саратове частично повреждены здания, пострадало четыре человека. Согласно Минздраву региона, один из пострадавших — женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, в то время как остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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