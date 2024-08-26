Стало известно, что спасло жительницу Саратова во время удара ВСУ

Проживающая в ЖК «Волга Скай» жительница Саратова не пострадала во время атаки дрона ВСУ, так как уехала в роддом накануне. Об этом рассказали очевидцы происшествия в интервью журналистам.
«Она уехала в роддом, а около шести утра в ее дом врезался украинский беспилотник», — написали в тексте поста telegram-канала Shot. В ночь перед атакой у женщины начались схватки.
В результате атаки беспилотников ВСУ на жилой комплекс в Саратове частично повреждены здания, пострадало четыре человека. Согласно Минздраву региона, один из пострадавших — женщина, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, в то время как остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.
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