Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Саратов

В результате атаки беспилотников ВСУ в Саратове частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Саратовскую область», — сообщили в Минздраве, информацию передает ТАСС. По словам главы региона Романа Бусаргина, в результате атаки пострадала женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медпомощь оказана на месте.
Утром, 26 августа, вооруженные вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова «Волга Скай».
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