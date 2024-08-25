25 августа 2024
24 августа 2024

Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Саратов

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В результате атаки ВСУ на Саратовскую область пострадало четыре человека
В результате атаки ВСУ на Саратовскую область пострадало четыре человека Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали дом в Саратове

В результате атаки беспилотников ВСУ в Саратове частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Саратовскую область», — сообщили в Минздраве, информацию передает ТАСС. По словам главы региона Романа Бусаргина, в результате атаки пострадала женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медпомощь оказана на месте.

Утром, 26 августа, вооруженные вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова «Волга Скай». 

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В результате атаки беспилотников ВСУ в Саратове частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, пострадало четыре человека. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на Саратовскую область», — сообщили в Минздраве, информацию передает ТАСС. По словам главы региона Романа Бусаргина, в результате атаки пострадала женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медпомощь оказана на месте. Утром, 26 августа, вооруженные вооруженные силы Украины атаковали Саратовскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоэтажку Саратова «Волга Скай». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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