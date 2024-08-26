Путин рассказал, как у россиян выросли зарплаты за полгода

Путин: у россиян за полгода выросли зарплаты на 10,1 процента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
По словам Путина, за последние шесть месяцев в России на 10% выросли зарплаты Фото:

Президент России Владимир Путин поделился информацией о росте зарплат россиян за первые шесть месяцев года. По его словам, в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1 процента.

«В реальном выражении с учетом инфляции зарплаты прибавили 10,1 процента за январь—май», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что рост заработных плат положительно сказывается на федеральном бюджете страны. При этом президент отметил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который в июне составил 2,4 процента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поделился информацией о росте зарплат россиян за первые шесть месяцев года. По его словам, в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1 процента. «В реальном выражении с учетом инфляции зарплаты прибавили 10,1 процента за январь—май», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что рост заработных плат положительно сказывается на федеральном бюджете страны. При этом президент отметил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который в июне составил 2,4 процента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...