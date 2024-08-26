Путин рассказал, как у россиян выросли зарплаты за полгода

Путин: у россиян за полгода выросли зарплаты на 10,1 процента

По словам Путина, за последние шесть месяцев в России на 10% выросли зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поделился информацией о росте зарплат россиян за первые шесть месяцев года. По его словам, в реальном выражении с учетом инфляции зарплаты в стране увеличились на 10,1 процента.

«В реальном выражении с учетом инфляции зарплаты прибавили 10,1 процента за январь—май», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что рост заработных плат положительно сказывается на федеральном бюджете страны. При этом президент отметил, что в стране сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который в июне составил 2,4 процента.