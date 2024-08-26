Baza выдвинула новую версию того, как произошел захват заложников в ИК-19

Baza: заложники нарушили режим, чтобы вместе попасть на комиссию

26 августа 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Заключенные специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Заложники Волгоградской колонии специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию и совершить захват. Этой версией поделилась Baza. «Заключенные, захватившие заложников в колонии в Волгоградской области, содержались в разных отрядах. По одной из версий, они специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию», — пишет Baza. По данным telegram-канала, на комиссию заводили заключенных по очереди, по одному человеку. Сейчас выясняют следователи, досматривали ли заключенных перед походом на комиссию, ведь захватчикам удалось пронести оружие. В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в плен восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы. Есть погибшие и пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заложники Волгоградской колонии специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию и совершить захват. Этой версией поделилась Baza. «Заключенные, захватившие заложников в колонии в Волгоградской области, содержались в разных отрядах. По одной из версий, они специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию», — пишет Baza. По данным telegram-канала, на комиссию заводили заключенных по очереди, по одному человеку. Сейчас выясняют следователи, досматривали ли заключенных перед походом на комиссию, ведь захватчикам удалось пронести оружие. В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в плен восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы. Есть погибшие и пострадавшие.