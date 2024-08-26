Baza выдвинула новую версию того, как произошел захват заложников в ИК-19

Заложники Волгоградской колонии специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию и совершить захват. Этой версией поделилась Baza.
«Заключенные, захватившие заложников в колонии в Волгоградской области, содержались в разных отрядах. По одной из версий, они специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию», — пишет Baza.
По данным telegram-канала, на комиссию заводили заключенных по очереди, по одному человеку. Сейчас выясняют следователи, досматривали ли заключенных перед походом на комиссию, ведь захватчикам удалось пронести оружие.
В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в плен восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы. Есть погибшие и пострадавшие.
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