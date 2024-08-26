Baza выдвинула новую версию того, как произошел захват заложников в ИК-19

Baza: заложники нарушили режим, чтобы вместе попасть на комиссию
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Заключенные специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Заложники Волгоградской колонии специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию и совершить захват. Этой версией поделилась Baza.

«Заключенные, захватившие заложников в колонии в Волгоградской области, содержались в разных отрядах. По одной из версий, они специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию», — пишет Baza.

По данным telegram-канала, на комиссию заводили заключенных по очереди, по одному человеку. Сейчас выясняют следователи, досматривали ли заключенных перед походом на комиссию, ведь захватчикам удалось пронести оружие.

В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в плен восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы. Есть погибшие и пострадавшие.

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Заложники Волгоградской колонии специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию и совершить захват. Этой версией поделилась Baza. «Заключенные, захватившие заложников в колонии в Волгоградской области, содержались в разных отрядах. По одной из версий, они специально нарушили режим, чтобы вместе попасть на дисциплинарную комиссию», — пишет Baza. По данным telegram-канала, на комиссию заводили заключенных по очереди, по одному человеку. Сейчас выясняют следователи, досматривали ли заключенных перед походом на комиссию, ведь захватчикам удалось пронести оружие. В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в плен восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСИН и Росгвардии, все захватчики были ликвидированы. Есть погибшие и пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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