112: на омском нефтезаводе прогремел мощный взрыв. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, спецоперация, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, взрыв
На омском нефтезаводе прогремел взрыв, его было слышно в нескольких районах города Фото:

На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«На омском нефтезаводе „Газпромнефть-ОНПЗ“ мощный взрыв. <…> Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11», — сообщил telegram-канал. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

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На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «112». «На омском нефтезаводе „Газпромнефть-ОНПЗ“ мощный взрыв. <…> Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11», — сообщил telegram-канал. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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