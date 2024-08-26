На омском нефтезаводе прогремел взрыв, его было слышно в нескольких районах города
На территории омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«На омском нефтезаводе „Газпромнефть-ОНПЗ“ мощный взрыв. <…> Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11», — сообщил telegram-канал. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен в нескольких районах Омска. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
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