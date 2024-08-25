Из-за ДТП на участке около Ишима организовано реверсивное движение
На трассе Тюмень — Омск в нескольких километрах от Ишима ограничено движение. Об этом в telegram-канале сообщает «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 км 283 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.
Данных о ДТП, наличии пострадавших и сроках устранения последствий на момент публикации нет. URA.RU направило запрос в региональное управление ГАИ, ответ ожидается.
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