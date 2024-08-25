25 августа 2024

На важной тюменской трассе ограничили движение

В Тюменской области ограничено движение на трассе Тюмень — Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП на участке около Ишима организовано реверсивное движение
Из-за ДТП на участке около Ишима организовано реверсивное движение Фото:

На трассе Тюмень — Омск в нескольких километрах от Ишима ограничено движение. Об этом в telegram-канале сообщает «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 км 283 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. 

Данных о ДТП, наличии пострадавших и сроках устранения последствий на момент публикации нет. URA.RU направило запрос в региональное управление ГАИ, ответ ожидается.

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На трассе Тюмень — Омск в нескольких километрах от Ишима ограничено движение. Об этом в telegram-канале сообщает «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 км 283 произошло ДТП! Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.  Данных о ДТП, наличии пострадавших и сроках устранения последствий на момент публикации нет. URA.RU направило запрос в региональное управление ГАИ, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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