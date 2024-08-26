В Челябинске с июля по август стоимость земельных участков выросла на 40%. На данный момент в городе земли продают по 150 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 4 июля по 15 августа 2024 года стоимость земельных участков выросла на 39,94%. В настоящее время в городе самый недорогой участок в среднем продается по ценен в 150 тысяч рублей за объект. Максимальная стоимость земель составляет 32 миллиона 206 тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate.
Как отметили аналитики, в Челябинске за год земельные участки подорожали на 4 300 рублей за сотку. За тот же период в регионе цены на землю поднялись на 33 тысячи рублей за сотку. На данный момент в Челябинской области сотка земли стоит 104 126 рублей.
В Челябинске за месяц земельные участки подорожали на 40%, до 150 тысяч рублей, в регионе — до 110 тысяч рублей за сотку
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинске с июля по август стоимость земельных участков выросла на 40%. На данный момент в городе земли продают по 150 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 4 июля по 15 августа 2024 года стоимость земельных участков выросла на 39,94%. В настоящее время в городе самый недорогой участок в среднем продается по ценен в 150 тысяч рублей за объект. Максимальная стоимость земель составляет 32 миллиона 206 тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate. Как отметили аналитики, в Челябинске за год земельные участки подорожали на 4 300 рублей за сотку. За тот же период в регионе цены на землю поднялись на 33 тысячи рублей за сотку. На данный момент в Челябинской области сотка земли стоит 104 126 рублей.