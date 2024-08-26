В Челябинске цены на землю за месяц взлетели на 40%. Инфографика

26 августа 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

На данный момент земельные участки в Челябинске продаются по 150 тысяч рублей за сотку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске с июля по август стоимость земельных участков выросла на 40%. На данный момент в городе земли продают по 150 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 4 июля по 15 августа 2024 года стоимость земельных участков выросла на 39,94%. В настоящее время в городе самый недорогой участок в среднем продается по ценен в 150 тысяч рублей за объект. Максимальная стоимость земель составляет 32 миллиона 206 тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate. Как отметили аналитики, в Челябинске за год земельные участки подорожали на 4 300 рублей за сотку. За тот же период в регионе цены на землю поднялись на 33 тысячи рублей за сотку. На данный момент в Челябинской области сотка земли стоит 104 126 рублей. В Челябинске за месяц земельные участки подорожали на 40%, до 150 тысяч рублей, в регионе — до 110 тысяч рублей за сотку Инфографика: сайт «Restate» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с июля по август стоимость земельных участков выросла на 40%. На данный момент в городе земли продают по 150 тысяч рублей за сотку, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 4 июля по 15 августа 2024 года стоимость земельных участков выросла на 39,94%. В настоящее время в городе самый недорогой участок в среднем продается по ценен в 150 тысяч рублей за объект. Максимальная стоимость земель составляет 32 миллиона 206 тысяч рублей», — следует из данных на сайте Restate. Как отметили аналитики, в Челябинске за год земельные участки подорожали на 4 300 рублей за сотку. За тот же период в регионе цены на землю поднялись на 33 тысячи рублей за сотку. На данный момент в Челябинской области сотка земли стоит 104 126 рублей.