Киевская ГЭС повреждена после взрывов

Утром 26 августа в результате взрывов получила разрушения Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). Ранее в Киеве были слышны несколько взрывов.
«Киевская ГЭС серьезно повреждена из-за взрывов этим утром», — сообщает украинское агентство УНИАН. Там добавили, что были повреждены дорожное покрытие на плотине гидроэлектростанции, а также машинный зал станции. Кроме того, поступали сообщения о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов в Киеве и Киевской области.
В Киеве и его окрестностях утром 26 августа прогремело более десятка мощных взрывов. Удары также наносились в районе аэропорта Жуляны. Минобороны РФ сообщило об успешных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Российские военные наносят удары, используя баллистические ракеты, передает RT.
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