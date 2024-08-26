Киевская ГЭС повреждена после взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киевская ГЭС получила повреждения в результате удара ВС РФ
Киевская ГЭС получила повреждения в результате удара ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 26 августа в результате взрывов получила разрушения Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). Ранее в Киеве были слышны несколько взрывов.

«Киевская ГЭС серьезно повреждена из-за взрывов этим утром», — сообщает украинское агентство УНИАН. Там добавили, что были повреждены дорожное покрытие на плотине гидроэлектростанции, а также машинный зал станции. Кроме того, поступали сообщения о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов в Киеве и Киевской области.

В Киеве и его окрестностях утром 26 августа прогремело более десятка мощных взрывов. Удары также наносились в районе аэропорта Жуляны. Минобороны РФ сообщило об успешных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Российские военные наносят удары, используя баллистические ракеты, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 26 августа в результате взрывов получила разрушения Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). Ранее в Киеве были слышны несколько взрывов. «Киевская ГЭС серьезно повреждена из-за взрывов этим утром», — сообщает украинское агентство УНИАН. Там добавили, что были повреждены дорожное покрытие на плотине гидроэлектростанции, а также машинный зал станции. Кроме того, поступали сообщения о взрывах и повреждениях инфраструктурных объектов в Киеве и Киевской области. В Киеве и его окрестностях утром 26 августа прогремело более десятка мощных взрывов. Удары также наносились в районе аэропорта Жуляны. Минобороны РФ сообщило об успешных ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Российские военные наносят удары, используя баллистические ракеты, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...