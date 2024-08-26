В Челябинской области ливни распугали туристов-сплавщиков

В Челябинской области сплавщики массово отказываются от маршрутов из-за ливней

Количество сплавщиков снизилось с приходом дождей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за ливней ливни в 2024 году стало на 30—60% меньше туристов-сплавщиков. Как 26 августа URA.RU сообщили участники рынка, многие предоплаченные заказы были сняты. В условиях сохранения объема налогов и арендных обязательств рентабельность бизнеса упала.

«Неблагоприятные погодные условия привели к уменьшению туристического потока примерно на 60%. Из-за высокого уровня воды, который интересен лишь опытным сплавщикам, многие семьи отказались от поездок», — сообщила URA.RU менеджер по развитию внутреннего туризма компании «СатТурн» Наталья Банникова.

Компания развивает кемпинг на Майской поляне на берегу Ая в Саткинском районе. Собеседница URA.RU отметила, что дожди затопили ряд туристских лагерей и разрушили мост на Блиновском повороте. Происшествие значительно затруднило доступ к местам отдыха. Предприниматели вынуждены были самостоятельно восстанавливать дорогу для доступа к своим объектам.

По словам гендиректора челябинского туроператора «А2 тур» Андрея Шалашова, столь сложная ситуация в сфере местного туризма наблюдалась лишь в 2014 году. Летом 2024 года из-за циклонов и ливней было холодно. Эксперт заметил, что в условиях затяжных дождей турбизнесу трудно предложить альтернативы путешественникам.

«Вода холодная и грязная: о купании и отдыхе не думали. Люди были в дождевиках, куртках, резиновых сапогах, спасжилетах. Приходилось бороться со стихией. Казалось бы, наступал вечер, когда при хорошей погоде после сплава можно расслабиться. Нынче же переживали из-за погоды, продолжая оставаться в напряжении», — рассказал URA.RU Шалашов.

Большая вода сократила время прохождения маршрутов. Если в 2023 году на сплав уходило до шести часов, то теперь это время составляет полтора-два часа. Вслед за туркомпаниями пострадали транспортники. Спрос на перевозку со стороны турбизнеса заметно снизился.