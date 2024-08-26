Палестина готовится вступить в БРИКС

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Палестина может пополнить состав БРИКС
Палестина может пополнить состав БРИКС Фото:

Палестина планирует присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС», — передает слова Нофаля ТАСС. Он также отметил, что это произойдет после завершения саммита в Казани.

Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин пригласил на него палестинского лидера Махмуда Аббаса, но его участие пока не подтверждено. Сам Аббас сообщал, что Палестину на саммит БРИКС могут пригласить в формате «аутрич», передает RT. Такой формат позволяет установить необходимые для государств связи.

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Палестина планирует присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС», — передает слова Нофаля ТАСС. Он также отметил, что это произойдет после завершения саммита в Казани. Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин пригласил на него палестинского лидера Махмуда Аббаса, но его участие пока не подтверждено. Сам Аббас сообщал, что Палестину на саммит БРИКС могут пригласить в формате «аутрич», передает RT. Такой формат позволяет установить необходимые для государств связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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