Палестина готовится вступить в БРИКС

Палестина планирует присоединиться к БРИКС. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС», — передает слова Нофаля ТАСС. Он также отметил, что это произойдет после завершения саммита в Казани.
Саммит БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин пригласил на него палестинского лидера Махмуда Аббаса, но его участие пока не подтверждено. Сам Аббас сообщал, что Палестину на саммит БРИКС могут пригласить в формате «аутрич», передает RT. Такой формат позволяет установить необходимые для государств связи.
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