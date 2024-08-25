25 августа 2024

Пьяный пенсионер в Тюмени распугал детей и врезался на машине в дом. Фото

В Тюмени мужчина в алкогольном опьянении врезался в жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха Фото:

Тюменский пенсионер на автомобиле распугал играющих во дворе детей и врезался в жилой дом. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Пили во дворе, где гуляют дети, поехали за добавкой на автомобиле Kia. По дороге Kia въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом. Все это случилось во дворе в ЖК „Москва“ в Тюмени», — говорится в сообщении.

За рулем находился пенсионер 75 лет. При освидетельствовании алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на трассе Тюмень — Омск.

Последствия ДТП в жилом комплексе "Москва"
Последствия ДТП в жилом комплексе "Москва"
Фото:

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Тюменский пенсионер на автомобиле распугал играющих во дворе детей и врезался в жилой дом. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД. «Пили во дворе, где гуляют дети, поехали за добавкой на автомобиле Kia. По дороге Kia въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом. Все это случилось во дворе в ЖК „Москва“ в Тюмени», — говорится в сообщении. За рулем находился пенсионер 75 лет. При освидетельствовании алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на трассе Тюмень — Омск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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