Алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Тюменский пенсионер на автомобиле распугал играющих во дворе детей и врезался в жилой дом. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«Пили во дворе, где гуляют дети, поехали за добавкой на автомобиле Kia. По дороге Kia въехал в три автомобиля, в детские качели, столб и в дом. Все это случилось во дворе в ЖК „Москва“ в Тюмени», — говорится в сообщении.
За рулем находился пенсионер 75 лет. При освидетельствовании алкотестер показал значение в 1,3 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее URA.RU рассказало о смертельном ДТП на трассе Тюмень — Омск.
Последствия ДТП в жилом комплексе "Москва"
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